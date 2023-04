Atalanta, Gasperini: "Classifica straordinaria. Zapata ha dato la svolta"

QUI ATALANTA

Il tecnico della Dea dopo la vittoria col Toro: "Se facciamo bene in casa le nostre possibilità di arrivare in Europa sono alte"

Dea, colpo Champions con Zappacosta e Zapata









































© ansa 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gian Piero Gasperini si gode la vittoria contro il Torino che porta la sua Atalanta a soli 2 punti dalla zona Champions. "Mandiamo un messaggio soprattutto a noi stessi, è una classifica straordinaria al momento - ha spiegato il tecnico a Dazn -. Mancano sei partite, di cui 4 in casa, anche se non è detto che questo sia un vantaggio visto che abbiamo faticato. Se facciamo bene in casa le nostre possibilità di arrivare in Europa sono alte". Su Zapata: "Stiamo trovando nel momento giusto del campionato il miglior Zapata. Duvan ha dato la svolta. E' fondamentale, per noi è stato straordinario per tanti anni. E' un ragazzo straordinario che ha un orgoglio e un attaccamento incredibile. E' un riferimento in attacco e ne giovano anche gli altri giocatori".

Gasperini analizza il successo in casa granata. "Non era facile perché il Torino è una squadra difficile. Noi abbiamo difeso bene, abbiamo concesso pochissimo. Abbiamo preso un gol su tiro deviato e poi abbiamo avuto una buona reazione - ha spiegato a Sky Sport -. Nel finale c'è stato lo strepitoso gol di Duvan. Per noi sono tre punti fondamentali. Mancano 6 partite di cui 4 in casa. Abbiamo la possibilità di giocarci sul nostro terreno quelle che sono le nostre speranze".

Sognare in grande a questo punto non costa nulla. "Noi è dalla prima giornata che siamo in zona Champions-Europa League. Non c'è mai stato niente di definitivo, nel bene e nel male. Due punti recuperati a Milan e Roma, ora vediamo Inter e Lazio. Il nostro primo obiettivo è pizzicarne una e raggiungerla. Ora dobbiamo resettare e pensare subito allo Spezia, che è una squadra in lotta per la salvezza e molto diversa dal Torino".

