Serie A, Torino-Atalanta 1-2: Zapata nel finale rilancia la rincorsa Champions di Gasperini

TORINO-ATALANTA 1-2

Zappacosta segna nel primo tempo, poi Sanabria e Duvan nella ripresa: la Dea è a -2 dal quarto posto

Nella 32esima giornata di Serie A, vince ancora l'Atalanta, che batte a domicilio il Torino 2-1. Dopo la rete segnata da Zappacosta nel primo tempo con la complicità di Milinkovic-Savic, beffato sul proprio palo, è decisivo il gol di Zapata nel finale. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Sanabria. Gasperini conquista quindi tre punti fondamentali per la propria rincorsa Champions, salendo a quota 55 punti, a -2 dal quarto posto.

LA PARTITA

Vittoria fondamentale in chiave Champions per l’Atalanta, che sbanca Torino 2-1. La Dea prova subito a prendere in mano la partita, il Toro risponde con un pressing a oscurare le linee di passaggio avversarie. Gli ospiti, soffocati per vie centrali, provano a trovare uno sbocco sulle fasce e si fanno pericolosi specialmente con Zappacosta, che scende con continuità sulla sinistra. È proprio l’ex Roma a trovare il gol del vantaggio al 34’: ennesima discesa sulla fascia, ingresso in area e tiro-cross che inganna Milinkovic-Savic, beffato sul proprio palo e non incolpevole nell’occasione. La reazione granata è nervosa e veemente, ma l’unico vero pericolo è portato da un cross di Linetty smanacciato da Sportiello.

Nella ripresa cambia la musica. il Torino gestisce il pallone, l’Atalanta rimane bassa, in attesa del momento giusto per ripartire: proprio in contropiede Hojlund vede il portiere avversario fuori dai pali ma non riesce a superarlo in pallonetto. La risposta dei padroni di casa è affidata al neoentrato Vlasic, che impegna Sportiello con un tiro secco da fuori area. La Dea continua a essere pericolosa in ripartenza: Zapata supera Schuurs, ma non inquadra la porta di destro, così come Koopmeiners, che poco dopo spedisce alto da buona posizione. Gol sbagliato, gol subito: al 75’ il tiro dalla distanza di Miranchuk trova il riflesso di Sportiello, che non può nulla sulla ribattuta vincente di Sanabria. La reazione atalantina è immediata: prima ci prova Ederson da fuori, poi è ancora Zappacosta a concludere con potenza ma centralmente dal limite dell’area. All’88’ però il risultato cambia ancora: Zapata recupera palla defilato sulla sinistra, entra in area superando un difensore e batte di potenza Milinkovic-Savic sul palo lontano. Vince quindi l’Atalanta 2-1, che sale a 55 punti e si porta a -2 dal quarto posto. Rimane fermo a 42 invece il Torino.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 5: Colpevole in occasione del gol del vantaggio firmato da Zappacosta. Si fa beffare sul suo palo, leggendo male la traiettoria del pallone.

Sanabria 6.5: Molto mobile nel primo tempo. Aiuta la squadra in copertura e in impostazione, si fa trovare pronto in occasione del tap-in che vale il pareggio.

Zappacosta 7: Il migliore in campo dei suoi. Scende a ripetizione sulla sinistra e mette in apprensione costante Lazaro, che non riesce mai a prenderlo. Beffa Milinkovic-Savic con un tiro-cross che sblocca il match.

Zapata 7: Tanta corsa e fisico, il suo ingresso spacca la partita. Segna un gol tanto bello quanto pesante per le speranze Champions dell’Atalanta.

Hojlund 5.5: Nota stonata della serata bergamasca. Ancora appannato rispetto al giocatore ammirato nella prima fase di campionato, Gasperini lo sostituisce con Zapata a inizio ripresa e ha ragione.

IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Djidji 6, Schuurs 5.5, Buongiorno 6; Lazaro 5.5 (41’ st Singo sv), Linetty 6 (17’ st Ricci 6), Ilic 6, Rodriguez 5.5 (17’ st Vojvoda 6); Miranchuk 5.5, Karamoh 5.5 (1’ st Vlasic 6); Sanabria 6.5 (43’ st Pellegri sv). A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Singo, Gineitis, Adopo, Bayeye, Seck. All. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6.5, Scalvini 6 (20’ st Palomino 6); Zappacosta 7, De Roon 6, Ederson 6 (35’ st Muriel 6), Maehle 5.5; Koopmeiners 6, Pasalic 5.5 (7’ st Boga 6); Hojlund 5.5 (7’ st Zapata 7). A disp. Musso, Rossi, Bernasconi, Demiral. All. Gasperini

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 34’ pt Zappacosta (A), 30’ st Sanabria (T), 43’ st Zapata (A)

Ammoniti: Rodriguez (T), Palomino (A)

LE STATISTICHE

Il Torino ha subito gol in casa nel primo tempo nelle ultime quattro partite di Serie A: l’ultima volta ad aver fatto peggio in gare interne di campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2021 (quattro anche in quel caso).

Dopo aver vinto due partite di fila contro l’Atalanta nel 2019, il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare contro i nerazzurri in Serie A (2N); per i granata sono tante sconfitte quante nelle precedenti 24 sfide con i bergamaschi (11V, 8N).

Il Torino ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe contro l’Atalanta per la prima volta in Serie A, raccogliendo tante sconfitte quante nei 38 confronti precedenti interni contro questa avversaria nella competizione (19V, 15N).

L’Atalanta ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Torino; i bergamaschi hanno così eguagliato la loro striscia aperta di successi esterni più lunga nel massimo campionato - ottenuta contro il Cagliari (quattro).

L’Atalanta è rimasta imbattuta in Serie A contro il Torino negli ultimi sette confronti, eguagliando così la propria striscia più lunga senza sconfitte contro i granata nella competizione: registrata tra il gennaio 1994 e l’aprile 2003 (7 gare – 3V, 4N).

Il Torino ha subito almeno due gol in tutte le ultime otto sfide contro l’Atalanta in Serie A (27 reti incassate in totale, 3.4 a partita di media), eguagliando così la propria striscia record negativa contro una singola avversaria, già stabilita contro il Milan tra il 1956 e il 1960 (8 partite – 24 gol subiti, 3 di media a match).

L'Atalanta ha segnato 13 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, solo il Napoli (14) ne conta di più in questa stagione di Serie A.

Solo Marsiglia (18) e Bayer Leverkusen (14) hanno segnato più gol con i propri difensori rispetto all’Atalanta (13, al pari dell’Udinese) nei maggiori cinque campionati europei.

Per la prima volta in questo campionato il Torino non ha effettuato nemmeno un tiro nei primi 45’ di gara: solo l’Empoli ha registrato più volte questo dato negativo nel primo tempo rispetto ai granata in questa Serie A (tre).

Entrambi i gol di Davide Zappacosta in questo campionato sono arrivati fuori casa (contro Lazio e Torino, oggi); il difensore orobico ha eguagliato così i gol in trasferta realizzati in una singola stagione di Serie A - sempre con la maglia dell’Atalanta nel 2014/15.

Giorgio Scalvini (classe 2003) è il difensore più giovane ad aver partecipato ad almeno tre gol (due reti e un passaggio vincente) in questo campionato.

Antonio Sanabria con il gol odierno è salito a quota 10 in questo campionato, il terzo contro l’Atalanta in Serie A: contro nessuna squadra ne ha realizzati di più che agli orobici nel massimo campionato.

Seconda volta in carriera che Antonio Sanabria va in doppia cifra di marcature in una singola stagione dopo gli 11 realizzati con la maglia dello Sporting de Gijón nel 2015/16 nei maggiori cinque campionati europei.

Entrambi i gol di Duván Zapata in questo campionato sono stati realizzati fuori casa: il sesto contro il Torino nel massimo campionato – solo contro il Sassuolo (nove) il colombiano ne conta di più.