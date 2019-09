Atalanta, Gasperini cittadino onorario di Bergamo

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è da oggi cittadino onorario di Bergamo. Dopo che il Consiglio comunale aveva approvato all'unanimità la proposta avanzata dal sindaco Giorgio Gori, il tecnico piemontese ha ricevuto la cittadinanza onoraria in municipio, durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale. In prima fila ad applaudirlo la sua famiglia, oltre a una nutrita rappresentanza bipartisan di politici locali e di semplici tifosi. Presente anche il presidente nerazzurro,

Antonio Percassi, insieme al direttore operativo Roberto Spagnolo. È stato il sindaco Giorgio Gori, che per primo avanzato la proposta di insignire l'allenatore della cittadinanza onoraria, a consegnare a Gasperini la speciale pergamena "per aver guidato la squadra dell'Atalanta a traguardi di straordinario valore sportivo che aggiungono lustro e visibilità all'intera città, proiettata in una dimensione internazionale di grande prestigio".

LE FOTO DEL SINDACO GORI