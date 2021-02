Atalanta, Gasperini: "Campionato difficile, dopo lo 0-0 con lo Spezia ci hanno criticato"

QUI ATALANTA

Il tecnico dopo la vittoria col Cagliari: "Se non ci fosse stata la prodezza di Muriel oggi sarebbe stato difficile"

Gian Piero Gasperini si gode il successo arrivato nel finale contro il Cagliari. "Se non ci fosse stata la prodezza di Muriel oggi sarebbe stato difficile - ha ammesso il tecnico della Dea - Il Cagliari è una squadra forte fisicamente, non è facile superarla. Lo scudetto? E' difficile. Dopo lo 0-0 con lo Spezia ci hanno criticato, ma è una squadra che gioca a calcio. Il campionato è difficile". lapresse

"Noi cerchiamo di crescere, la società ha fatto degli investimenti importanti - ha aggiunto Gasp a fine gara -. Il bilancio è positivo in una realtà di grandi debiti. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo, per giocare su livelli più altri dovrebbe succedere qualcosa di straordinario".

Muriel si conferma implacabile quando entra dalla panchina. “Magari vincesse la classifica dei capocannonieri (sorride, ndr). Lui c’è sempre, in tutte le partite. È uno di quelli che gioca di più".

Su Romero ormai punto di forza. "Ha dei mezzi importanti, non per niente è stato acquistato dalla Juventus. E’ un giocatore giovane, con possibilità di miglioramenti. Bisogna sempre stare un po’ attenti con lui su certi atteggiamenti. Ad esempio oggi a 5 secondi dalla fine del primo tempo ha preso un’ammonizione assurda. Lui ogni tanto prende dei cartellini un po’ tutti gratuiti. Si può certamente migliorare, ha le capacità tecniche per poter giocare centrale ma anche centro-destra. Ha le qualità ma non ha ancora la convinzione giusta".

Ora un doppio impegno da brividi: Napoli e Real Madrid. "Domenica avremo la partita col Napoli, poi mercoledì il Real Madrid. Fino ad ora non abbiamo avuto il tempo per pensare alla Champions. Il Real lo abbiamo visto giocare e sappiamo che è una squadra forte con giocatori importantissimi, forti e tecnici. Non possiamo certo pensare di vincere la Champions ma da questa manifestazione possiamo trarre qualcosa che ci aiuti maggiormente per campionato e Coppa Italia".

