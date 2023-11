Atalanta, Gasperini: "Con l'Inter sarà un buon test, incontriamo i più forti"

verso ATALANTA-inter

Il tecnico della Dea: "Loro hanno alternative importanti e sono cresciuti grazie alla Champions"

Giampiero Gasperini ha presentato la sfida con l'Inter sottolineando la forza dell'avversario da una parte e la voglia di far bene dell'Atalanta dall'altra. "Ogni partita ha una sua storia. L'Inter è cresciuta, ha inserito molti giocatori, ha delle alternative importanti - ha spiegato il tecnico della Dea -. Noi siamo in un buon momento. Sarà un bel test". "Giochiamo con la squadra indubbiamente più forte, non solo per i risultati", ha aggiunto l'allenatore dei bergamaschi.

"Siamo all'undicesima giornata, non dobbiamo guardare le prospettive future perché ci sono tante gare da giocare - ha proseguito Gasperini -. Anche noi siamo in un buon momento, è sicuramente una partita di cartello e importante". "Se siamo all'altezza della più forte? Lo vedremo in campo - ha continuato -. L'anno scorso abbiamo giocato partite molto equilibrate sia in campionato che in coppa, ma con gli episodi le abbiamo perse, sempre di misura, andando sotto nei primi minuti sempre, poi siamo rientrati".

"Loro sono cresciuti grazie alla Champions League, hanno inserito giocatori nuovi, alternative importanti. Ci confrontiamo con i primi in classifica ed è un buon test per misurare il nostro valore", ha ricordato Gasperini. "Noi siamo sempre stati un gruppo solido e compatto. Di fronte alle previsioni abbiamo sempre giocato per il massimo, prima della gara non si firma mai per nulla, poi magari a fine partita puoi essere anche soddisfatto del pareggio", ha detto Gasperini.

Poi qualche battuta sul recupero di Scalvini: "Ieri stava molto meglio, ma dobbiamo valutare. Oggi o domani vediamo se può rientrare. Direi che siamo 60%-40%"