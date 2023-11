Atalanta, De Ketelaere dà spettacolo: canta a squarciagola Rihanna

Oltre al calcio, che è il suo prolifico lavoro, Charles De Ketelaere ha un’altra grande passione: la musica. In particolare, il fantasista belga è un fan sfegatato di Rihanna, la popstar barbadiana che ha venduto oltre 60 milioni di album. CDK non si limita ad ascoltare le canzoni di Rihanna, ma le canta anche a squarciagola, come accaduto in una cena di squadra dell’Atalanta, quando ha preso il microfono e ha intonato il ritornello di 'Umbrella', uno dei maggiori successi della popstar. Il video della performance di De Ketelaere è diventato virale sui social network. Giudicate voi il risultato, a noi pare che sia decisamente più bravo come calciatore...