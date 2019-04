Atalanta, Gasp punta in alto: "Con l'Inter sarà un esame di maturità"

06/04/2019

Per l' Atalanta si avvicina il momento della verità contro l' Inter . E Gasperini suona la carica per la lotta Champions. " Per noi diventa anche un esame di maturità : se uscissimo da questo tipo di partite con delle prestazioni importanti, al di là del risultato, ne guadagneremmo per il futuro del nostro campionato ", ha spiegato il tecnico della Dea. "Non ho una tradizione favorevole a San Siro, speriamo di sfatare questo tabù ", ha aggiunto.

"È un momento del campionato molto avvincente con molte squadre coinvolte - ha aggiunto -. Affrontiamo una grande squadra: con Spalletti sono sempre stati in zona Champions e questo dimostra la dimensione dell'Inter". "Per noi è una partita di prestigio, veniamo da un momento buono: affrontiamo una squadra forte in uno stadio che si preannuncia con un grande pubblico - ha proseguito Gasperini -. Sarà una partita di livello, contro una squadra che ha ritrovato risultati, organico, fiducia. Ma non ho mai avuto dubbi che si potessero riprendere". "La gara d'andata? Era stato un risultato molto importante per noi che ci aveva dato la forza di fare poi questo tipo di campionato, ma non sarà quella la partita di riferimento", ha precisato il tecnico dell'Atalanta analizzando il primo round del campionato contro l'Inter.