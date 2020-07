Atalanta, Gasp: "Mbappé ko? Mi spiace, spero non sia grave"

QUI ATALANTA

Solo una punta di rammarico, ma anche la soddisfazione di aver fatto una buona partita anche a San Siro contro il Milan. Gian Piero Gasperini si prende il pareggio del Meazza e comincia il suo lungo avvicinamento alla sfida di Champions contro il Psg. Che potrebbe dover fare a meno di Mbappé, uscito in lacrime e in stampelle dopo la sfida nella finale di Coppa di Francia vinta contro il St. Etienne. "Si è fatto male - dice Gasp -. Mi spiace, spero che non sia una cosa seria. Lui è un grandissimo giocatore, noi non partiamo per vincere sulle disgrazie degli altri. Se giochi contro questo tipo di giocatori, che sono straordinari, e fai risultato, il tuo risultato è anche maggiormente valorizzato".

Dal Psg al Milan: "Il pareggio ci sta - dice -, potevamo anche vincerla, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite, sono molto equilibrate, con questo caldo e dopo tutte queste gare consecutive subentrano un po' di fatica e un po' di stanchezza, è mancata anche un po' di lucidità. La squadra è stata brava perché è andata sotto sulla punizione di Calhanoglu e ha fatto di tutto per portare a casa i tre punti. E c'è andata anche abbastanza vicina... La maledizione dei rigori a San Siro? Erano tutti importanti, ma va bene. Muriel e Malinovskyi sono due ottimi tiratori, ma diciamo che è stato bravo anche Donnarumma, che gli ha chiuso un po' la porta".

E ancora: "In questo momento la qualità e la prestazione della difesa si sono alzate tantissimo rispetto alle prime partite dopo il lockdown. Anche oggi non era facile contro l'attacco del Milan che è vario, con giocatori con caratteristiche diverse, e hanno fatto bene. Questa è la base per poi reggere forte l'urto di una squadra come il Psg e mettere i presupposti per poter vincere la partita. E' quello che abbiamo provato a fare anche oggi, ci siamo andati vicini, ma va bene, sono soddisfatto".

Infine il bollettino su Ilicic... "Com'è? Variabile, è un giocatore che ci manca tantissimo perché fino a febbraio-marzo era decisivo nel nostro attacco, ci fa fare un salto di qualità. Adesso speriamo che possa riprendersi presto: abbiamo fatto tanto a meno di Zapata, va così".