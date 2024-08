Atalanta, col Real per fare l'ennesimo miracolo: Gasp punta su Lookman

SUPERCOPPA EUROPEA

Il tecnico degli orobici spera in un'altra prestazione super del nigeriano per scrivere un'altra pagina di storia

© Getty Images La notte più bella, comunque vada a finire. Stasera, alle ore 21, l'Atalanta affronterà il Real Madrid a Varsavia dopo il trionfo di Dublino dello scorso 22 maggio per fare l'ennesimo miracolo e stupire ancora. In palio c'è la Supercoppa Europea: Gasperini proverà a dare battaglia con la vecchia guardia, privo di tanti big causa infortuni (out Scalvini, Scamacca e Zaniolo) e non solo (vedasi il caso Koopmeiners). Ancelotti invece, in un derby tutto italiano in panchina, dovrebbe schierare l'undici di gala a dir poco offensivo, con Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vinicius tutti dal 1'. L'obiettivo? Relegare l'ennesimo trofeo ai Blancos. Una abitudine ormai, sempre molto piacevole.

LE STATISTICHE

La prossima sarà la 49ª edizione della Supercoppa UEFA – nelle precedenti 48 edizioni, il titolo è stato vinto da 25 squadre differenti di 12 nazioni diverse. Inoltre, le ultime sei edizioni della competizione hanno visto alzare il trofeo da sei formazioni distinte.

● Spagna (16) e Italia (nove) sono due delle tre Nazioni che vantano il maggior numero di trionfi nella Supercoppa UEFA – al secondo posto l’Inghilterra (10).

● Questo sarà il terzo confronto in assoluto tra Real Madrid e Atalanta in tutte le competizioni, dopo la doppia sfida in occasione degli ottavi di finale di UEFA Champions League del 2020/21: successo dei Blancos in entrambi i casi in quell’occasione (1-0 a Bergamo il 24 febbraio 2021 e 3-1 a Madrid il 16 marzo).

● Questa sarà la quarta finale di Supercoppa UEFA disputata tra una squadra Italiana e una Spagnola: il bilancio è di due trionfi italiani (entrambi del Milan, contro il Barcellona nel 1989 e contro il Siviglia nel 2007) e uno iberico (dell’Atletico Madrid contro l’Inter nel 2010).

● La prossima sarà la nona partecipazione del Real Madrid a una finale di Supercoppa UEFA, che aggancerà così il Barcellona al primo posto tra le squadre che hanno partecipato più spesso alla competizione.

● Dall’altra parte, l’Atalanta diventerà la 41ª squadra differente a prendere parte a una finale di Supercoppa UEFA: per la Dea, infatti, si tratta dell’esordio assoluto in questa competizione.

● In caso di successo, l’Atalanta diventerà la quinta vincitrice italiana differente della Supercoppa UEFA dopo Milan, Juventus, Lazio e Parma; solo l’Inghilterra vanta più squadre diverse che hanno conquistato il trofeo (sei – a quota cinque anche la Spagna).

● Carlo Ancelotti potrebbe diventare il primo allenatore nella storia a vincere per cinque volte la Supercoppa UEFA; attualmente condivide il primato di successi nella competizione con Pep Guardiola (quattro entrambi).Dall’altra parte, Gian Piero Gasperini potrebbe diventare il nono allenatore italiano differente a vincerla dopo Carlo Ancelotti (quattro volte), Arrigo Sacchi (due), Claudio Ranieri, Fabio Capello, Gianluca Vialli, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi e Nevio Scala (una volta ciascuno).

● Nella finale di UEFA Champions League 2023/24 contro il Borussia Dortmund, Vinícius Júnior è diventato il giocatore più giovane a segnare in due finali differenti di UCL all’età di 23 anni e 325 giorni, (ci era già riuscito nel 2022 contro il Liverpool), battendo il precedente record di Lionel Messi (23 anni e 338 giorni nel 2011).

● Si affronteranno in questa sfida due dei quattro centrocampisti nati nel nuovo millennio (dall’1 gennaio 2001 in avanti) che sono stati in grado sia di segnare più di 10 gol, sia di servire più di 10 assist tra tutte le competizioni con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei nel 2023/24: Jude Bellingham (23G+13A – giugno 2003) e Charles De Ketelaere (14G+11A – marzo 2001). Gli altri sono stati Florian Wirtz (18G+19A – maggio 2003) e Cole Palmer (27G+15A – maggio 2002).