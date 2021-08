Atalanta, che guaio: Zapata fuori un mese

SERIE A

La botta al ginocchio rimediata dal colombiano è più grave del previsto: potrebbe rientrare per il match contro la Fiorentina

Comincia in salita il campionato dell'Atalanta, impegnata sabato nella trasferta di Torino contro i granata. Gasperini dovrà infatti fare a meno di Duvan Zapata, fermato da un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro che lo terrà fuori per un mesetto e lo costringerà quindi a saltare le prime due gare di campionato e a non rispondere alla convocazione della Colombia per rientrare, sperano a Bergamo, in occasione della partita contro la Fiorentina del 12 settembre.

L'infortunio non è grave e non preoccupa, ma il dolore non si è riassorbito in questi giorni e nessuno, a Zingonia, ha intenzione di rischiare un giocatore considerato centrale nel gioco di Gasp. Contro il Torino, quindi, spazio a Muriel, con Ilicic e Miranchuk, recuperato, alle sue spalle.

Proprio la partita casalinga contro i viola era segnata in rosso sul calendario del tecnico nerazzurro, che avrebbe dovuto fare a meno dei sudamericani, impegnati con le proprie nazionali e di fatto non disponibili per il match contro la Fiorentina. In questo senso la mancata partenza di Zapata per la Colombia è letta quasi in termini positivi, perché permetterà a Gasp di avere disponibile almeno Duvan, sempre che il problema al ginocchio si risolva nel giro di tre settimane.