Messi infortunato all'11° minuto di una partita di Leagues cup

Lionel Messi ha subito un infortunio ed è stato sostituito all'11/o minuto di una partita conclusa con la vittoria ai calci di rigore dell'Inter Miami in Leagues Cup contro i messicani del Necaxa al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Il 38enne attaccante argentino è sembrato aver bisogno di cure alla parte superiore della gamba destra o all'inguine prima di uscire con le proprie forze e dirigersi verso gli spogliatoi. Messi ha preso palla e ha dribblato verso la linea difensiva del Necaxa, ma è inciampato nella parte alta dell'area e si è scontrato con il difensore del Necaxa Alexis Pena, per poi cadere a terra, martellando il campo per la frustrazione mentre la palla veniva allontanata. Pochi istanti dopo, il capitano degli Herons era da solo vicino al centrocampo sulla fascia sinistra, sdraiato sulla schiena per un breve periodo fino all'arrivo degli allenatori. L'allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano, ha scelto di mandare in campo Federico Redondo al posto di Messi. L'Inter Miami ha vinto 5-4 ai calci di rigore, dopo che le squadre, con 10 giocatori, avevano pareggiato 2-2 al termine del tempo regolamentare.