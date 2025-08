Ghilardi saluta il Verona: "Sono cresciuto dentro e fuori dal campo"

Tramite un post pubblicato sui propri canali social, Daniele Ghilardi ha salutato così l'Hellas Verona dopo l'ufficialità del passaggio alla Roma: "Grazie Hellas. Grazie alla società, al mister e ai miei compagni per la fiducia riposta in me. Mi avete aiutato a crescere e a migliorare ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un grazie speciale a voi tifosi, per il sostegno incondizionato, anche nei momenti più difficili. Ora inizia una nuova, grande, avventura, ma non dimenticherò mai questo anno appena trascorso insieme".