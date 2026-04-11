Atalanta, Palladino non molla la Champions: "Continuiamo a dare tutto fino alla fine"

11 Apr 2026 - 23:38
© Getty Images

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Raffaele Palladino incassa una brutta sconfitta in chiave Champions in casa contro la Juve, ma non molla e chiede alla squadra di "continuare a dare tutto fino alla fine". "E' una sconfitta difficile da accettare - dice -, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano poche volte in una stagione: purtroppo è successo stasera, ma ci tengo a dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Di solito sono lì che analizzo, stasera dico solo grazie a loro: è stata forse la miglior partita da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e passa tiri in porta, più possesso palla della Juve e concesso poco. Purtroppo non abbiamo concretizzato, i dettagli fanno la differenza. Loro sono stati bravi a sbloccare su una mezza occasione e poi si sono messi in blocco basso a difendere. Non siamo riusciti ad agguantare il pareggio, che secondo me era meritatissimo".

Poi sulla corsa Champions: "Ancora possibile? Ovvio che i punti sono tanti, ma noi non cambieremo la nostra mentalità che è di giocarcele tutte da qui alla fine. Adesso ne abbiamo un'altra sabato contro la Roma: ce la giocheremo fino alla fine e daremo tutto come abbiamo fatto stasera. Partiamo con l'handicap di un inizio in cui abbiamo perso dei punti e non possiamo sbagliare, stiamo facendo una grande rincorsa che dura da 5 mesi e da qua alla fine continueremo a dare tutto". 

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