Arbitri, la Procura Figc ha chiesto 13 mesi di inibizione per il presidente dell'Aia Zappi

ZAPPI:"HO SEMPRE AGITO NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE"

"In attesa della decisione ribadisco di aver sempre agito nell'esclusivo interesse dell'Associazione, perseguendo in modo rigoroso e coerente il mandato di rinnovamento tecnico e organizzativo che gli associati mi hanno conferito nel dicembre scorso". Così il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, dopo l'udienza al tribunale federale: "Ho operato sempre nel rispetto delle regole e nell'ambito dell'inviolabile autonomia tecnica e organizzativa propria dell'Aia - ha aggiunto -. Inviolabile perché posta a tutela e garanzia della terzietà e dell'indipendenza degli arbitri, dentro e fuori dal campo. Voglio precisare che non si sta giudicando solo la mia persona, ma l'azione stessa del presidente dell'Aia democraticamente eletto dagli associati, che esercita un mandato tecnico e organizzativo indipendente definito dai Principi Informatori, dallo Statuto dell'Associazione e dalle norme federali".