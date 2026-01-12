Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LA DECISIONE

Arbitri, la Procura Figc ha chiesto 13 mesi di inibizione per il presidente dell'Aia Zappi

Il numero uno degli arbitri accusato di presunte pressioni sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D

12 Gen 2026 - 17:46

La Procura della Federcalcio, durante l'udienza davanti al Tribunale Nazionale Federale, ha chiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente AIA, accusato di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Sei mesi, invece, la richiesta per Emanuele Marchesi, componente de comitato nazionale. Nella prima ora e mezzo la difesa di Zappi, rappresentata dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, ha presentato numerose richieste istruttorie, ma il Tribunale ha deciso di rigettare le istanze dopo essersi chiuso in camera di consiglio per decidere.

ZAPPI:"HO SEMPRE AGITO NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE"
"In attesa della decisione ribadisco di aver sempre agito nell'esclusivo interesse dell'Associazione, perseguendo in modo rigoroso e coerente il mandato di rinnovamento tecnico e organizzativo che gli associati mi hanno conferito nel dicembre scorso". Così il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, dopo l'udienza al tribunale federale: "Ho operato sempre nel rispetto delle regole e nell'ambito dell'inviolabile autonomia tecnica e organizzativa propria dell'Aia - ha aggiunto -. Inviolabile perché posta a tutela e garanzia della terzietà e dell'indipendenza degli arbitri, dentro e fuori dal campo. Voglio precisare che non si sta giudicando solo la mia persona, ma l'azione stessa del presidente dell'Aia democraticamente eletto dagli associati, che esercita un mandato tecnico e organizzativo indipendente definito dai Principi Informatori, dallo Statuto dell'Associazione e dalle norme federali".

Zappi poi ha precisato: "Gli atti compiuti nell'esercizio di tale mandato rientrano a pieno titolo nell'autonomia tecnica e organizzativa riconosciuta in via esclusiva ed insindacabile all'Associazione Italiana Arbitri. Un'eventuale sospensione o sanzione adottata per l'esercizio di queste prerogative non riguarderà solo la mia persona, ma riverbererà anche sull'autonomia e sull'indipendenza futura dell'Aia nel suo complesso. Questo è un processo che mina i diritti e l'autonomia dell'Associazione, contrapponendoli a interessi di singoli associati. È quindi mio dovere difendere fino alla fine la mia Associazione, gli associati che mi hanno democraticamente eletto e, più in generale, l'integrità e l'indipendenza degli arbitri all'interno del sistema calcio".

arbitri
aia
presidente
antonio zappi

Ultimi video

02:36
Inter-Napoli, le pagelle

Inter-Napoli, le pagelle

02:02
SRV RULLO VIGILIA ROMA-TORINO COPPA ITALIA 12/01 SRV

Roma-Torino, esclusiva Gasperini: "Coppa Italia obiettivo"

01:41
Rullo Napoli OK OK

Napoli, pro e contro: carattere, spirito e leggerezze

01:48
SRV RULLO PARADOSSO MILAN 12/01 SRV (MUSICATO)

Paradosso Milan: soffre, rischia, ma non perde da agosto

01:56
SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

00:24
Roma-Torino: martedì 13 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Roma-Torino: martedì 13 gennaio alle 21.00 su Italia 1

06:16
GASPERINI PRE TORINO parte 1 12/1 DICH

Gasperini: "Contenti del percorso fatto. Il gruppo si è compattato nelle difficoltà"

01:47
Coppa Italia, parla Gasp

Gasp: "La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo"

01:05
Il Padova piega il Modena

Il Padova piega il Modena

01:10
Oggi c'è Genoa-Cagliari

Oggi c'è Genoa-Cagliari

01:27
Nicola sfida Spalletti

Nicola sfida Spalletti

01:53
Juve, oggi la Cremonese

Juve, oggi la Cremonese

02:00
Il Milan frena ancora

Il Milan frena ancora

02:33
Supermoviola Inter-Napoli

Supermoviola Inter-Napoli

01:06
Pressing, tutti d'accordo

Pressing, tutti d'accordo

02:36
Inter-Napoli, le pagelle

Inter-Napoli, le pagelle

I più visti di Calcio

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:38
Udinese, "perfettamente riuscito" l'intervento di Zaniolo
17:22
Bologna: torna Skorupski, stop di 3-4 settimane per Lucumi
17:09
Italia, Buffon: "Playoff? Ci stiamo avvicinando bene, segnali forti dai giocatori"
16:30
Uil: "Il sistema calcio deve garantire sicurezza agli arbitri"
16:12
Lecce in emergenza per la partita con l'Inter