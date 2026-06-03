Ansu Fati si dedica alla musica: il 19 giugno esce il suo primo singolo

03 Giu 2026 - 13:40
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Ansu Fati è pronto a lanciarsi nel mondo della musica. Il classe 2002, ormai prossimo alla separazione con il Barcellona, ha annunciato per il 19 giugno l'uscita del suo primo singolo, "Sea como sea". Il brano proporrà un mix che riflette la biografia dell’artista: l’afrobeat, il reggaeton e l’amapiano sudafricano. L'esterno offensivo si era avvicinato al microfono e agli studi di registrazione nel 2020, durante il lungo periodo di recupero dalla grave lesione al ginocchio. In attesa di vedere come evolverà questa sua parentesi artistica, il Fati calciatore sarà riscattato dal Monaco, club in cui è approdato la scorsa estate in prestito dal Barça. Il costo del cartellino è di 11 milioni di euro e lo spagnolo dovrebbe firmare un contratto fino al 2030. 

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