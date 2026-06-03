Kenny Dalglish, l'annucio social dell'ex Liverpool: "Ho il cancro. Ma l'ho scritto per sbaglio"

L’ex attaccante, 75 anni, ha annunciato per sbaglio la malattia: “A differenza del mio utilizzo del cellulare, la cura sta andando bene", ha commentato con umorismo

03 Giu 2026 - 12:03
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L'ex calciatore del Liverpool Kenny Dalglish ha annunciato involontariamente sui social di essere in cura per un cancro. Daglish, 75 anni, avrebbe voluto mantenere la notizia riservata, ma è stato costretto a confermarla dopo la diffusione sui social: "Sto attualmente seguendo un trattamento contro il cancro. A differenza del mio utilizzo del telefono, le cure stanno andando bene", ha scritto Dalglish, chiedendo rispetto per la privacy sua e della sua famiglia e ringraziando il personale medico per l'assistenza ricevuta.
Nazionale scozzese classe 1951, è stato una bandiera di Celtic e Liverpool negli anni '70 e '80. Con i Reds ha vinto tre Coppe dei Campioni e sei titoli di campione d'Inghilterra, allenandoli poi dal 1985 al 1991 e nella stagione 2011-12. "Ti offriamo il nostro sostegno e il nostro affetto, Sir Kenny", ha scritto il club inglese sui suoi social media.
Qualche giorno fa anche Kevin Keegan, al Liverpool dal 1971 al 1977, aveva rivelato pubblicamente che il cancro che gli era stato diagnosticato a gennaio è al quarto stadio, il livello più avanzato.

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