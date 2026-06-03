Beckham stella sulla Walk of fame di Hollywood, cerimonia il 12 giugno

03 Giu 2026 - 11:13
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David Beckham © italyphotopress

David Beckham © italyphotopress

La Walk of Fame di Hollywood si arricchisce della stella di David Beckham. L'omaggio all'ex calciatore inglese avverrà nel corso di una cerimonia in programma il prossimo 12 giugno, all'indomani del via dei mondiali: all'evento a Los Angeles parteciperanno anche Tom Cruise e Victoria Beckham, ex Spice Girl e moglie del campione del Manchester United. "Il ruolo di Beckham nell'ascesa della popolarità del calcio negli Stati Uniti e la sua costante influenza sullo sport, l'intrattenimento e la cultura globale rendono questo tributo particolarmente significativo", ha dichiarato in un comunicato Ana Martinez, produttrice della cerimonia. La cerimonia si svolgerà nel giorno dell'esordio degli Stati Uniti a Los Angeles per i Mondiali. Beckham è comproprietario dell'Inter Miami CF, il club che ha ingaggiato l'argentino Lionel Messi nel 2023 e ha vinto il campionato americano lo scorso anno.

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