Clamoroso in serie B spagnola: allena una squadra 4 giorni, la salva e torna in Arabia

Quattro giorni e novanta minuti per evitare la retrocessione in terza serie spagnola del Leganés. La missione a cui era stato chiamato Carlos Martinez sembrava ai limiti dell'impossibile. Il club biancoblu l'aveva ingaggiato in fretta e furia solo per l'ultima giornata di campionato, una delle più delicate nella storia del club che rischiava di retrocedere in terza serie dopo 12 anni tra Liga e Segunda División.



Il 45enne di Llerena ha accettato l'incarico, lasciando il ruolo di vice allenatore della Nazionale Under 20 dell'Arabia Saudita e raggiungendo la Spagna. Martinez ha ascoltato senz'altro il proprio cuore, visto che con i biancoblu madrileni aveva giocato dal 2007 al 2010 e dal 2012 al 2014 e a Leganés sono nate le sue tre figlie. Arrivato in terra iberica il 26 maggio, domenica 31 si è seduto in panchina allo stadio municipale di Butarque, guidando il Leganés al successo per 1-0 contro il già retrocesso Mirandés. Quella di qualche giorno fa non è la prima impresa compiuta da Martinez da allenatore dei Pepineros. Nella stagione 2022-23, passò dalla squadra "B" alla prima squadra per le ultime otto partite, salvando i biancoblu anche in quell'occasione.



Compiuto il proprio dovere ha rifatto le valige e ha raggiunto la Nazionale araba, che si sta allenando in Turchia. Il suo contratto scade a fine giugno e sembrano esserci i presupposti per un rinnovo, anche se dalla Spagna molti pensano che l'anno prossimo possa tornare sulla panchina del Leganés.