Lautaro Martinez vince anche in tribunale: nessun risarcimento da 8 mln di euro agli ex procuratori

03 Giu 2026 - 13:03
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Nessun risarcimento da 8 milioni di euro: la Corte d’appello di Milano ha confermato la vittoria di Lautaro Martinez nella causa contro i suoi ex procuratori della NF Consulting, respingendo integralmente le richieste degli agenti e ribadendo la nullità del contratto di mandato relativo al trasferimento dell’attaccante dal Torino all’Inter nel 2018. La decisione di secondo grado conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 2024, che aveva già rigettato le pretese economiche avanzate nei confronti del capitano nerazzurro. Lautaro, assistito da un team di LCA Studio Legale composto dagli avvocati Federico Venturi Ferriolo e Nicolò Peri per l’area sportiva e da Gian Paolo Coppola e Giacomo Cioccarelli per il dipartimento litigation, non dovrà quindi versare alcuna somma agli ex agenti. La difesa del calciatore ha dimostrato come il contratto, pur risultando formalmente depositato presso la Commissione Agenti Sportivi FIGC, non fosse stato depositato nel rispetto della normativa federale e fosse inoltre privo di alcuni requisiti essenziali richiesti dal Regolamento FIGC. I giudici d'appello di Milano hanno ribadito che queste prescrizioni "non costituiscono meri formalismi burocratici, ma rappresentano garanzie sostanziali poste a tutela della trasparenza, della correttezza e della certezza dei rapporti sportivi, la cui osservanza è imprescindibile affinché tali rapporti possano produrre effetti ed essere validamente fatti valere anche nell'ordinamento statale".

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