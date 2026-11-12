Andorra in campo dopo la tragedia de Miguel: "Deciderà Owono se e quando tornare"

La squadra ha ripreso la routine con sedute inizialmente facoltative per favorire la vicinanza del gruppo, mentre sul fronte di Jesus Owono - duramente provato dai fatti e attualmente circondato dall'affetto di familiari e amici - Manso ha ribadito che il club garantirà totale libertà al portiere riguardo al proprio futuro e ai tempi del rientro: "Gli daremo spazio per decidere se e quando sentirà di essere pronto".