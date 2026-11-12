Andorra in campo dopo la tragedia de Miguel: "Deciderà Owono se e quando tornare"

L'allenatore dell'Andorra Carles Manso rompe il silenzio dopo la scomparsa di Jesús de Miguel in vista della sfida contro l'Almería

12 Nov 2026 - 16:00
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Jesus Owono © italyphotopress

Jesus Owono © italyphotopress

L'Andorra si prepara a tornare in campo sabato per la sfida di campionato contro l'Almería, la prima dopo il tragico lutto che ha colpito il mondo del calcio con la scomparsa di Jesús de Miguel.

In vista della trasferta, il tecnico Carles Manso ha affrontato per la prima volta i media in conferenza stampa, ammettendo le difficoltà nel gestire una situazione così dolorosa: "La verità è che non è facile, nessuno ti insegna a vivere queste cose", ha dichiarato l'allenatore, sottolineando l'importanza di procedere con buonsenso e di rispettare i tempi di elaborazione di ogni singolo giocatore.

La squadra ha ripreso la routine con sedute inizialmente facoltative per favorire la vicinanza del gruppo, mentre sul fronte di Jesus Owono - duramente provato dai fatti e attualmente circondato dall'affetto di familiari e amici - Manso ha ribadito che il club garantirà totale libertà al portiere riguardo al proprio futuro e ai tempi del rientro: "Gli daremo spazio per decidere se e quando sentirà di essere pronto".

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