Italia, Francia anche Kimi Antonelli atteso a San Siro

Il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli è atteso questa sera a San Siro per la partita di Nations League tra Italia e Francia. In un'intervista a Rai Sport, il ct della nazionale Roberto Mancini lo ha elogiato così: "Credo che lui sia un fuoriclasse come nella storia dello sport italiano ci sono stati Pantani, Tomba, Valentino Rossi - ha commentato l'allenatore -. Son quelli lì, ne nasce purtroppo solo uno ogni tanto e adesso c'è lui: per vincere un titolo mondiale alla sua età ci vogliono delle qualità che si vedono già da piccoli, e lui le aveva. Bisogna sperare che, come noi ne abbiamo avuti nel calcio, ne nascano ancora".