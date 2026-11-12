Morte Robert Enke, il messaggio sulla tomba della figlia: "Papà sta arrivando"

"Lara, papà sta arrivando": è il messaggio scritto su un biglietto a forma di cuore che Robert Enke depositò al cimitero sulla tomba della figlia prima di togliersi la vita il 10 novembre 2009 a Eilvese, in Bassa Sassonia.
A distanza di 17 anni dalla tragedia che colpì l'ex capitano dell'Hannover e portiere della Germania a soli 32 anni, la vedova Teresa ha svelato questo dettaglio inedito nel podcast condotto da Robin Gosens, spiegando come il marito non avesse mai elaborato la perdita della bambina, morta a due anni nel settembre 2006 per una grave malformazione cardiaca nonostante l'adozione di Leila nel maggio 2009: "Non abbiamo cercato aiuto. Abbiamo solo pianto insieme. Credo che lui non abbia elaborato il suo dolore come avrebbe dovuto".
Ripercorrendo quelle ore drammatiche, la moglie di Enke ha ricordato l'apparente normalità della vigilia sul divano ("Ti amo", le disse Robert prima di dormire, ricevendo in risposta "Anch'io ti amo, tesoro mio") e l'ultimo bacio al mattino prima che lui uscisse fingendo di recarsi a una seduta di recupero ("Poi non ho più avuto sue notizie").
L'allarme scattò in serata, quando il suono delle sirene le provocò "una strana sensazione" e le telefonate all'agente Jorg Neblung e all'allenatore dei portieri dell'Hannover svelarono che non si era tenuto alcun allenamento, portandola a scoprire una lettera d'addio in camera da letto prima della conferenza stampa del giorno seguente ("Voglio parlare. Glielo devo") e della successiva nascita della Fondazione Robert Enke contro la depressione.