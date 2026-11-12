Morte Robert Enke, il messaggio sulla tomba della figlia: "Papà sta arrivando"

A distanza di 17 anni dalla tragedia che colpì l'ex capitano dell'Hannover e portiere della Germania a soli 32 anni, la vedova Teresa ha svelato questo dettaglio inedito nel podcast condotto da Robin Gosens, spiegando come il marito non avesse mai elaborato la perdita della bambina, morta a due anni nel settembre 2006 per una grave malformazione cardiaca nonostante l'adozione di Leila nel maggio 2009: "Non abbiamo cercato aiuto. Abbiamo solo pianto insieme. Credo che lui non abbia elaborato il suo dolore come avrebbe dovuto".