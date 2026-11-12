D'Aversa si presenta: "Sassuolo ottima squadra, ora serve autostima"

Il Sassuolo riparte da Roberto D'Aversa per cercare di uscire da un periodo difficile. Dopo l'esonero di Aquilani, il nuovo tecnico è stato presentato oggi al Mapei Football Center affiancato dal d.g. Andrea Fabris e dal d.s. Francesco Palmieri. "Questa è una squadra che ha qualità tecniche - le prime parole di D'Aversa - un'ottima squadra che in questo momento ha avuto qualche difficoltà e che mi auguro ora possa dimostrare i propri valori. Ora non c'è da fare altro che lavorare per far sì che queste cose avvengano più velocemente possibile".
Secondo il neotecnico neroverde, "indipendentemente dai numeri, sono i concetti a essere più importanti, dobbiamo andare in campo affrontando ogni avversario con il massimo rispetto, ma con la voglia di metterlo in difficoltà. Questa è una squadra che ha delle qualità tecniche, ma se non ci si mette intensità, se non si vanno a vincere i duelli nella propria zona - ammonisce - difficilmente si porta a casa un risultato. I calciatori devono essere i primi a sentirsi responsabili e far sì che si cambi più velocemente possibile. La prima cosa che dobbiamo fare è ritrovare autostima per uscire da questo momento difficile".
D'Aversa, 51 anni, torna in panchina dopo l'ultima esperienza al Torino dove ha lavorato da febbraio 2026 fino a fine campionato chiudendo al 12/o posto. Contratto fino a giugno 2027 e primo allenamento già ieri. "In questo momento - sottolinea - i numeri dicono che abbiamo la peggiore difesa, ed è questo l'aspetto da migliorare. Ma non parlo di un solo reparto, parlo della squadra. Si migliora nel duello personale, tutto parte dall'aspetto mentale e non dal modulo. Ho accettato questo incarico velocemente per il valore di questa squadra. E' stata costruire sul 4-3-3, ma ora devo valutare i giocatori e poi decidere al meglio".
Sul suo primo impatto con l'ambiente Sassuolo, D'Aversa ha aggiunto: "Devo fare i complimenti alla squadra per il modo in cui si allena. E questo va riconosciuto ad Aquilani. Abbiamo diversi infortunati, alcuni sono in nazionale, devo fare una fotografia indipendentemente dalla difesa a tre o a quattro". Il debutto di D'Aversa è fissato per domenica 22 in casa contro il Genoa.