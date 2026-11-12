D'Aversa si presenta: "Sassuolo ottima squadra, ora serve autostima"

D'Aversa, 51 anni, torna in panchina dopo l'ultima esperienza al Torino dove ha lavorato da febbraio 2026 fino a fine campionato chiudendo al 12/o posto. Contratto fino a giugno 2027 e primo allenamento già ieri. "In questo momento - sottolinea - i numeri dicono che abbiamo la peggiore difesa, ed è questo l'aspetto da migliorare. Ma non parlo di un solo reparto, parlo della squadra. Si migliora nel duello personale, tutto parte dall'aspetto mentale e non dal modulo. Ho accettato questo incarico velocemente per il valore di questa squadra. E' stata costruire sul 4-3-3, ma ora devo valutare i giocatori e poi decidere al meglio".