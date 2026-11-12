D'Aversa si presenta: "Sassuolo ottima squadra, ora serve autostima"

La conferenza stampa del nuovo allenatore che ha preso il posto di Alberto Aquilani

12 Nov 2026 - 15:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

Il Sassuolo riparte da Roberto D'Aversa per cercare di uscire da un periodo difficile. Dopo l'esonero di Aquilani, il nuovo tecnico è stato presentato oggi al Mapei Football Center affiancato dal d.g. Andrea Fabris e dal d.s. Francesco Palmieri. "Questa è una squadra che ha qualità tecniche - le prime parole di D'Aversa - un'ottima squadra che in questo momento ha avuto qualche difficoltà e che mi auguro ora possa dimostrare i propri valori. Ora non c'è da fare altro che lavorare per far sì che queste cose avvengano più velocemente possibile".

Secondo il neotecnico neroverde, "indipendentemente dai numeri, sono i concetti a essere più importanti, dobbiamo andare in campo affrontando ogni avversario con il massimo rispetto, ma con la voglia di metterlo in difficoltà. Questa è una squadra che ha delle qualità tecniche, ma se non ci si mette intensità, se non si vanno a vincere i duelli nella propria zona - ammonisce - difficilmente si porta a casa un risultato. I calciatori devono essere i primi a sentirsi responsabili e far sì che si cambi più velocemente possibile. La prima cosa che dobbiamo fare è ritrovare autostima per uscire da questo momento difficile".

D'Aversa, 51 anni, torna in panchina dopo l'ultima esperienza al Torino dove ha lavorato da febbraio 2026 fino a fine campionato chiudendo al 12/o posto. Contratto fino a giugno 2027 e primo allenamento già ieri. "In questo momento - sottolinea - i numeri dicono che abbiamo la peggiore difesa, ed è questo l'aspetto da migliorare. Ma non parlo di un solo reparto, parlo della squadra. Si migliora nel duello personale, tutto parte dall'aspetto mentale e non dal modulo. Ho accettato questo incarico velocemente per il valore di questa squadra. E' stata costruire sul 4-3-3, ma ora devo valutare i giocatori e poi decidere al meglio".

Sul suo primo impatto con l'ambiente Sassuolo, D'Aversa ha aggiunto: "Devo fare i complimenti alla squadra per il modo in cui si allena. E questo va riconosciuto ad Aquilani. Abbiamo diversi infortunati, alcuni sono in nazionale, devo fare una fotografia indipendentemente dalla difesa a tre o a quattro". Il debutto di D'Aversa è fissato per domenica 22 in casa contro il Genoa.

Ultimi video

01:41
OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

01:22
Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito"

Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito"

01:31
Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

02:11
Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere"

Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere"

01:44
Col ritorno di Capitan America il Milan sogna

Col ritorno di Capitan America il Milan sogna

01:35
L'Inter si "riprende" capitan Lautaro

L'Inter si "riprende" capitan Lautaro

02:01
Napoli, Manna: "Squadra da rafforzare"

Napoli, Manna: "Squadra da rafforzare"

02:23
Del Piero e Zidane: il sogno bianconero

Del Piero e Zidane: il sogno bianconero

01:58
Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà

Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà

01:37
Gli Usa sogno Guardiola come ct

Usa, sogno Guardiola come ct

02:55
Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro

Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro

00:31
Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

00:57
OTO ZIDANE PRE ITALIA 11/11 DICH

Zidane: "Purtroppo Mbappé domani non sarà con noi, non c'è tensione"

02:08
Calafiori: "I giovani sono all'altezza, in questo momento sono un terzino" DICH

Calafiori: "I giovani sono all'altezza, in questo momento sono un terzino"

02:12
MANCINI SUI GIOVANI DA CONFERENZA PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "Spazio ai giovani anche quando le partite conteranno di più"

01:41
OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

I più visti di Calcio

DICH AUSILIO 1 10/11 MCH

Ausilio: "Addio all'Inter solo dopo aver vinto, Marotta non l'ho più sentito"

SPALLETTI ESPLODE MCH

Spalletti esplode in conferenza: "Te l'ho già detto 45 volte"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Icardi-Wanda Nara, pesante lite in strada: interviene la polizia, è coinvolta una delle figlie

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Jesus Owono
16:00
Andorra in campo dopo la tragedia de Miguel: "Deciderà Owono se e quando tornare"
15:56
Frosinone al lavoro per la sfida al Milan, tanti assenti per Alvini
Robert Enke
15:36
Morte Robert Enke, il messaggio sulla tomba della figlia: "Papà sta arrivando"
15:10
D'Aversa si presenta: "Sassuolo ottima squadra, ora serve autostima"
15:07
Italia, Francia anche Kimi Antonelli atteso a San Siro