Frosinone al lavoro per la sfida al Milan, tanti assenti per Alvini

12 Nov 2026 - 15:56
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Una marcia d'avvicinamento a ranghi ridotti. Il Frosinone ha iniziato a preparare la difficilissima gara di San Siro contro il Milan senza diversi elementi. Oltre agli 11 nazionali, Alvini deve fare i conti con infortuni e malanni di stagione. Oltre a Grillitsch e Raimondo, si sono fermati Cichella, Calvani e Terzic. I primi due sono rientrati dal ritiro dell'Under 21 per una forma influenzale. Non si sono allenati sottoponendosi alle terapie del caso. Tuttavia c'è grande fiducia che possano recuperare. Terzic non ha risposto alla convocazione della Serbia per un problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate. Se non ce la farà sarà emergenza sulla fascia sinistra tenendo presente la squalifica di Bracaglia. A quel punto Alvini dovrà dirottare Oyono a sinistra e inserire Tchato come d'altronde ha già fatto nel secondo tempo di Cagliari. "Alla ripresa avremo una serie di gare difficili (Milan, Parma, Inter, Udinese e Lazio ndr) ma noi ci alleniamo per andare su ogni campo con la nostra identità - ha detto Alvini a margine del Premio Clessidra ad Anghiari in provincia di Arezzo - Giocheremo le partite per determinare e fare il massimo per avvicinarci all'obiettivo della salvezza". 

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