Anche il figlio di Pirlo scommetteva con Fagioli: il padre gli bloccò il conto

Emergono altri dettagli nel nuovo filone di inchiesta sulle scommesse su siti illegali che ha portato la Procura di Milano a indagare 12 calciatori di Serie A. Stando a quanto scrivono i colleghi de La Repubblica, nelle carte dell'indagine sarebbe venuto fuori anche il nome di Nicolò Pirlo, figlio dell'ex centrocampista di Juventus e Milan. In particolare, il classe 2003, non indagato sarebbe stato menzionato in una chat risalente al 7 giugno 2022 tra Nicolò Fagioli e Pietro Marinoni, arbitro di calcio dilettantistico della sezione di Lodi, attualmente sospeso.