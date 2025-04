Caso scommesse, l'arbitro che ha iniziato Tonali alle scommesse e il panico per l'inchiesta: "Colpa tua"

La Repubblica scrive come Marinoni, secondo gli investigatori, si occupa di raccogliere i contanti che coprono i debiti per poi consegnarli a Tommaso De Giacomo, uno dei gestori dei siti in questione. Nell'agosto 2022, si legge in una chat, racconta che dovrà arbitrare un match tra Aurora Pro Patria e Torres di Serie D (poi non giocata perché gli ospiti erano stati ripescati in Serie C) e chiede le quote delle scommesse, non ancora uscite. Fagioli allora gli risponde: "Sta buono e arbitra bene, va". Quando nel 2023 iniziano a diffondersi le voci dell'indagine della procura di Roma, Marinoni si preoccupa: "Cosa volete da me con 'sta storia" scrive in una chat, con Fagioli che gli risponde: "Colpa tua se c'è sto casino Piè, mettitelo in testa".