La procura Figc chiede gli atti sul caso scommesse: cosa rischiano i calciatori coinvolti

Più complesso invece il discorso nell'ambito sportivo: se dimostrato che i calciatori hanno giocato soltanto a poker e non hanno scommesso su eventi sportivi (in particolare su partite di calcio), il caso potrebbe risolversi senza alcun tipo di squalifica. O almeno così era stato deciso nel caso di Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Fiorentina, al tempo delle indagini su Tonali e Fagioli, era stato sentito dalla procura e aveva dichiarato di non aver mai scommesso su partite di calcio ma aveva ammesso di frequentare queste piattaforme illegali per giocare a poker o a black jack. L'ex Inter e Roma non fu punito in alcun modo da squalifiche sportive. Per questo la Procura della Figc sta passando al vaglio le carte dell'inchiesta per capire nel dettaglio l'attività dei calciatori su queste piattaforme illegali. Per quanto riguarda Tonali e Fagioli invece, a livello sportivo, incapperebbero in un ulteriore stop solo nel caso in cui emergessero nuovi reati rispetto a quelli per cui hanno già scontato la squalifica.