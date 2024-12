Ancelotti: "Fonseca? Spiace, ma se ne farà una ragione. Roma? Lavoro per tenermi il Real"

Sul suo futuro e sulla possibilità di allenare la Roma. "La Roma? Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile - ha glissato Ancelotti - Ranieri è un amico e sta facendo molto bene, sono molto contento. Sono ovviamente molto legato alla Roma, dove ho sempre ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al mio futuro. A Madrid il cerchio non si chiude mai, tra otto giorni c'è già un nuovo obiettivo che è la Supercoppa. Ma questo è un bene perché ti tiene motivato. Ho ancora un contratto di due anni qui, ma i contratti si possono rompere o allungare". Mai sulla panchina di una Nazionale. "L'ho sempre detto, mi piace allenare tutti i giorni e non l'ho mai presa in considerazione".