Coppa Intercontinentale: Real Madrid campione, Ancelotti il più vincente coi Blancos

LA PARTITA

Davanti al pubblico del Lusail Stadium, Ancelotti decide di schierare dal primo minuto tutte le sue stelle più lucenti. Mbappé torna al centro dell’attacco, recuperato l’infortunio avuto contro l’Atalanta in Champions League, mentre sulla trequarti prendono posto sia Vinicius Jr. che Bellingham e Rodrygo. L’avvio di gara, però, vede mettersi in mostra soprattutto Courtois, dato che è il Pachuca a portare con coraggio i primi attacchi. Dopo aver eliminato Botafogo e Al Ahly nei turni precedenti del torneo, i messicani partono forte e provano a sorprendere la retroguardia del Madrid con un paio di iniziative interessanti. Al Real (qualificato direttamente alla finale come previsto dal format) basta però una combinazione tra i suoi fenomeni per sbloccare il match al 37’. Bellingham inventa, Vinicius scarta il portiere con un doppio passo e Mbappé deposita in rete: non una novità per l’ex Psg, già autore di una tripletta in questo stesso stadio nella finale della Coppa del Mondo 2022 persa dalla sua Francia contro l’Argentina. Il primo tempo termina dunque con i Blancos avanti 1-0, risultato che cambia poi al 53’ della ripresa: questa volta a raddoppiare è Rodrygo, perfetto nel dipingere un destro a giro che non lascia scampo a Moreno. L’arbitro viene richiamato al Var per valutare un possibile fuorigioco attivo di Bellingham e decide di convalidare il gol: la spiegazione viene comunicata a tutto lo stadio direttamente dal direttore di gara, per mezzo di un microfono (in stile NFL). Il risultato sembra acquisito e allora Ancelotti toglie Mbappé e regala una ventina di minuti anche a Modric. Il Pachuca torna invece ad affacciarsi in attacco grazie a Rondon: con un passato in Premier League con West Bromwich Albion, Newcastle ed Everton, la punta venezuelana sfiora la traversa con un bel colpo di testa. All’85’ arriva quindi il 3-0: Lucas Vazquez si procura un calcio di rigore e Vinicius lo trasforma. Nel recupero, il Pachuca si vede invece annullare un gol a Mena per fuorigioco.



Il Real Madrid vince dunque la Coppa Intercontinentale 2024 e succede – di fatto – al Manchester City, trionfatore l’anno scorso nella Coppa del mondo per club Fifa. È la nona volta che i Blancos mettono in bacheca un trofeo che, dal 1960 a oggi, ha cambiato più volte nome: nello specifico, sono 4 Coppe Intercontinentali e 5 Coppe del mondo per club Fifa (entrambi record). A vivere una giornata storica è soprattutto Carlo Ancelotti, che diventa l’allenatore più vincente di sempre con il Real Madrid: ora sono 15 i trofei conquistati dal tecnico italiano, superato Miguel Muñoz.