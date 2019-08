Amichevoli, Lazio e Bologna vincono in Germania, Fiorentina ok a Livorno. Cade il Parma

RISULTATI

La Lazio cala un altro poker nelle amichevoli estive. A ventiquattro ore dalla vittoria sul Bournemouth, i ragazzi di Inzaghi hanno battuto 4-2 il Paderborn alla Benteler-Arena neopromosso in Bundesliga. In gol Caicedo, Cataldi, Lulic e un'autorete. Gita tedesca vittoriosa anche per il Bologna che con Destro e Svanberg ha espugnato Augsburg (3-2). Sconfitto il Parma dal Burnley (0-2) mentre il Cagliari, impegnato due volte contro il Friburgo, ha prima vinto 1-0 e poi perso 1-4. Successi anche per Udinese e Fiorentina (1-0 al Livorno).

PADERBORN-LAZIO 2-4

Altro poker dei ragazzi di Simone Inzaghi, questa volta alla Benteler-Arena del neopromosso in Bundesliga Paderborn. Primo tempo d'impatto della Lazio che dopo aver sofferto nei primi minuti, è passata alla prima occasione da rete con Caicedo bravo a ribadire in rete la respinta del portiere su tiro di Patric. Al 33' il raddoppio di Cataldi sugli sviluppi di una punizione indiretta. Prima dell'intervallo il tris laziale con un'autorete di Jans. Nella ripresa solita girandola di cambi con i tedeschi che accorciano prima con Antwi-Adjei al 68' e poi con Souza all'88', prima del poker finale firmato da Lulic.

AUGSBURG-BOLOGNA 2-3

Successo in rimonta in terra tedesca per il Bologna con un 3-2 che ha messo in mostra il carattere della rosa rossoblù. Vantaggio immediato del Bologna con Destro che al 6' ha approfittato di un errore di un avversario. Gregoritsch su rigore per fallo di mano di Danilo e Richter, dopo un'uscita a vuoto di Skorupski, hanno firmato la rimonta tedesca, ma poi è arrivata quella del Bologna con il pareggio di Svanberg e il sorpasso finale ad opera di Santander.

LIVORNO-FIORENTINA 0-1

Il derby amichevole all'Armando Picchi finisce 1-0 per i viola. Montella schiera subito il nuovo acquisto Boateng titolare, nella posizione di falso 9 nel 4-3-3, con Chiesa e Sottil ai suoi lati ed è proprio la giovane ala sinistra a segnare il gol partita al 15' del primo tempo su cross di Chiesa dalla destra. La Fiorentina soffre anche a causa di un centrocampo ancora tutto da costruire (Cristoforo e Castrovilli accanto a Benassi, unico probabile titolare quando comincerà la stagione), la vivacità di Gasbarro mette in difficoltà i viola mentre Dragowski è decisivo su Agazzi. Nella ripresa debutta in viola anche Lirola e nel finale è Zurkowski a sfiorare il raddoppio, anche se Di Gennaro spreca una clamorosa occasione per il pari.

BURNLEY-PARMA 2-0

Sconfitto il Parma 2-0 in casa del Burnley con entrambe le reti arrivate nella seconda frazione di gioco. Tante occasioni per i Ducali di D'Aversa nel primo tempo, ma solo la traversa ha fermato Inglese al 21'. A inizio ripresa la doppietta di Rodriguez ha regalato la vittoria agli inglesi.

FRIBURGO-CAGLIARI 0-1

Doppio appuntamento per Friburgo e Cagliari con i due allenatori che hanno avuto modo di schierare tutta la rosa per novanta minuti giocando due partite distinte. Nella prima sfida i sardi, scesi in campo con l'ossatura titolare, si sono imposti di misura grazie alla rete di Joao Pedro su assist di Birsa.

FRIBURGO-CAGLIARI 4-1

Decisamente più rivoluzionata e infelice la seconda prestazione del Cagliari a Friburgo. Dopo l'immediato vantaggio di Cerri al 5' i sardi sono sprofondati nel proprio 3-5-2 venendo travolti dal Friburgo: doppietta di Holer, Koch e Schlotterbeck trovano il poker.

UDINESE-CJARLINS MUZANE 7-0

Vittoria con tanti gol per l'Udinese di Igor Tudor nel test di Manzano contro il Cjarlins Muzane. Sette le reti messe a segno dai friulani: in gol Nestorovski (doppietta), così come Teodorczyk e Gonzalez. Gol anche per Barak.