Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL CASO

Rigore in Milan-Fiorentina, attesa per Marinelli e Abisso: assolti o bocciati?

A "Open VAR" verrà esplicitata la posizione ufficiale del designatore Rocchi e si capirà se i direttori di gara verranno fermati 

di Stefano Ronchi
21 Ott 2025 - 11:34

Il rigore che ha deciso Milan-Fiorentina continua a far discutere e c'è grande attesa sulla posizione ufficiale che prenderà il designatore Gianluca Rocchi e la sua squadra sulla questione e sui possibili provvedimenti a carico dell'arbitro Livio Marinelli che ha deciso di assegnare il penalty ai rossoneri e del VAR Rosario Abisso che ha chiamato il collega all'On field review per il contatto in area tra Parisi e Gimenez.

Al momento non è ancora chiaro se i direttori di gara verranno assolti o bocciati per le loro scelte, ma è solo questione di tempo. Nel pomeriggio, infatti, nella puntata di "Open VAR" verrà affrontato in maniera approfondita l'episodio di San Siro e si capirà se Marinelli e Abisso verranno fermati dai vertici dell'AIA.

Leggi anche

Cesari: "Tocco su Gimenez lieve, errore tecnico alla base"

In caso di bocciatura, non dovrebbe comunque trattarsi di una vera e propria stangata, ma solo di uno stop abbastanza breve per i due diretti interessati. Secondo quanto trapela, Marinelli e Abisso potrebbero saltare infatti i prossimi due turni di Serie A e rientrare nel weekend successivo magari a ruoli invertiti dopo il turno infrasettimanale. Scelta che da una parte punirebbe l'accaduto e dall'altra non penalizzerebbe troppo la direzione arbitrale fortemente contestata dalla Fiorentina perché la dinamica poteva indurre all'errore.  

rigore
milan-fiorentina
livio marinelli
abisso

Ultimi video

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:19
Serie B, Juve Stabia: disposta l'amministrazione controllata
10:24
Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta
10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo
09:25
Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia