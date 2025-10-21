Rigore in Milan-Fiorentina, attesa per Marinelli e Abisso: assolti o bocciati?

A "Open VAR" verrà esplicitata la posizione ufficiale del designatore Rocchi e si capirà se i direttori di gara verranno fermatidi Stefano Ronchi
Il rigore che ha deciso Milan-Fiorentina continua a far discutere e c'è grande attesa sulla posizione ufficiale che prenderà il designatore Gianluca Rocchi e la sua squadra sulla questione e sui possibili provvedimenti a carico dell'arbitro Livio Marinelli che ha deciso di assegnare il penalty ai rossoneri e del VAR Rosario Abisso che ha chiamato il collega all'On field review per il contatto in area tra Parisi e Gimenez.
Al momento non è ancora chiaro se i direttori di gara verranno assolti o bocciati per le loro scelte, ma è solo questione di tempo. Nel pomeriggio, infatti, nella puntata di "Open VAR" verrà affrontato in maniera approfondita l'episodio di San Siro e si capirà se Marinelli e Abisso verranno fermati dai vertici dell'AIA.
In caso di bocciatura, non dovrebbe comunque trattarsi di una vera e propria stangata, ma solo di uno stop abbastanza breve per i due diretti interessati. Secondo quanto trapela, Marinelli e Abisso potrebbero saltare infatti i prossimi due turni di Serie A e rientrare nel weekend successivo magari a ruoli invertiti dopo il turno infrasettimanale. Scelta che da una parte punirebbe l'accaduto e dall'altra non penalizzerebbe troppo la direzione arbitrale fortemente contestata dalla Fiorentina perché la dinamica poteva indurre all'errore.