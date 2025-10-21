Rigore in Milan-Fiorentina, attesa per Marinelli e Abisso: assolti o bocciati?

Il rigore che ha deciso Milan-Fiorentina continua a far discutere e c'è grande attesa sulla posizione ufficiale che prenderà il designatore Gianluca Rocchi e la sua squadra sulla questione e sui possibili provvedimenti a carico dell'arbitro Livio Marinelli che ha deciso di assegnare il penalty ai rossoneri e del VAR Rosario Abisso che ha chiamato il collega all'On field review per il contatto in area tra Parisi e Gimenez.