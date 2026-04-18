All'Inter mancano solo 7 punti e Chivu è sempre più determinante per questa squadra

Il grande dibattito di queste ultime settimane riguarda il reale valore di Cristian Chivu, messo in discussione da molti. Invece c’è molto di suo in questo sprint che ha portato la squadra a un passo dal titolo. Nelle ultime tre partite il suo apporto è stato fondamentale e lo dimostrano le differenze tra i primi e i secondi tempi dell’Inter. La partita vinta con il Como ha dimostrato che la squadra ha imparato a reagire agli sberloni (prima aveva rimontato solo contro il Pisa), quella con la Roma ha certificato la guarigione dalla sindrome degli scontri diretti. Anche l’ultima vittoria contro il Cagliari ha dimostrato qualcosa: se non si riesce a vincere in un modo, l’Inter può cambiare atteggiamento.