Barella, eletto MVP e la dedica a sorpresa: "Il gol è per Gattuso, una grande persona"

Eletto MVP di Inter-Cagliari, Nicolò Barella ha parlato dopo il successo sui sardi anche grazie a un suo gol. "Adesso abbiamo bisogno solo di vincere, la scorsa stagione è stata difficile - l'analisi a Sky Sport del centrocampista -. Che si sia ricreato questo ambiente era fondamentale. Voglio fare i complimenti a Josep Martinez, si meritava questa partita dopo un periodo difficile. Con noi è sempre stato disponibile". L'ultima battuta è su Gattuso dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali: "So che sembra una cosa superflua, ma questo gol lo voglio dedicare a Gattuso, una delle più belle persone che ho mai incontrato nel calcio".