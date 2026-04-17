Pisacane: "Il doppio cazzotto ci ha stordito. Fiducioso per la salvezza"

17 Apr 2026 - 23:31

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita persa contro l'Inter per 3-0. Ecco le sue parole: "Normale che contro una squadra come l'Inter il doppio cazzotto ci abbia un po' stordito. Peccato, stavamo tenendo bene il campo però abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, lo dice la classifica, lo dicono i numeri. Peccato perché la palla sul primo gol poteva essere gestita in modo un po' diverso. Le partite sulla carta facili le abbiamo sprecate, poi ci sono quelle da circoletto rosso come oggi. Ma si possono fare punti ovunque e noi dobbiamo cercare sempre di fare in modo che questo accada. Certo, devi fare i conti con la realtà e come questa sera magari puoi fare tutto bene ma non basta. Questa è un'annata particolare, dove abbiamo avuto tante defezioni. Nonostante tutto abbiamo cercato di restare sempre in campana esprimendo il nostro gioco. Abbiamo molti giovani e sono convinto che loro ci porteranno all'obiettivo. Sono fiducioso".

Ultimi video

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

03:15
DICH CARLOS AUGUSTO DA MIX SAN SIRO DICH

Carlos Augusto: "Mancano ancora cinque partite, dobbiamo fare del nostro meglio"

01:03
DICH CUESTA PRE UDINESE DICH

Cuesta: "Non siamo ancora salvi. Ho cercato di far brillare tutti"

02:58
DICH GASPERINI PRE ATALANTA DICH

Gasperini piange e se ne va dalla sala stampa parlando dell'Atalanta

02:34
DICH GASP SU MOMENTACCIO 17/4 DICH

Gasperini: "Mai un tono diverso tra me e Ranieri, sue parole inaspettate"

03:12
La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

01:37
Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

02:21
Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

03:20
Esclusiva Nico Paz

Esclusiva Nico Paz

02:34
Esposito contro Esposito

Esposito contro Esposito

02:59
FIGC e il nome di Malagò

FIGC e il nome di Malagò

01:57
La "Gasperineide"

La "Gasperineide"

02:14
Addio a Manninger

Addio a Manninger

00:45
Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu

01:44
Chivu alza la voce

Chivu alza la voce

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:31
Pisacane: "Il doppio cazzotto ci ha stordito. Fiducioso per la salvezza"
23:28
De Vrij: "Siamo stati bravi nel secondo tempo. Futuro? Sono in scadenza, nulla è deciso"
23:25
Barella, eletto MVP e la dedica a sorpresa: "Il gol è per Gattuso, una grande persona"
23:24
Thuram segna e 'chiama' Palestra all'Inter: "Gli ho detto di continuare così, è forte"
23:18
Il Lens di Thauvin sogna: da 0-2 a 3-2 al 91' al Tolosa, -1 dal Psg (che ne ha 2 in meno)