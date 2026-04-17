De Vrij: "Siamo stati bravi nel secondo tempo. Futuro? Sono in scadenza, nulla è deciso"

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha parlato dopo la vittoria della sua Inter sul Cagliari: "Partita importante per dare un segnale, faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo, siamo stati bravi nel secondo tempo. Sono in scadenza, non è deciso ancora niente e cerco di finire al massimo. Lo staff è molto bravo, nel primo tempo siamo stati lenti, poi abbiamo cambiato qualcosa. Siamo riusciti a trovare gli spazi e siamo stati bravi a cercare di chiuderla. Chivu è molto bravo, nonostante la buona stagione l'anno scorso c'era delusione e ci siamo rialzati e ora ci stiamo avvicinando agli obiettivi".