Corruzione: chiesto arresto presidente federazione argentina

18 Apr 2026 - 08:31

Il procuratore federale Pedro Simón di Santiago del Estero ha chiesto al giudice di turno di disporre l'arresto e l'interrogatorio del presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia e del tesoriere Pablo Toviggino, accusati di associazione a delinquere aggravata e riciclaggio di denaro. Lo riporta la stampa argentina. Il giudice ha inoltre richiesto mandati di perquisizione, analisi peritali e il congelamento generale dei beni degli indagati, tra cui decine di società, immobili e veicoli.

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