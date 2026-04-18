Corruzione: chiesto arresto presidente federazione argentina

Il procuratore federale Pedro Simón di Santiago del Estero ha chiesto al giudice di turno di disporre l'arresto e l'interrogatorio del presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia e del tesoriere Pablo Toviggino, accusati di associazione a delinquere aggravata e riciclaggio di denaro. Lo riporta la stampa argentina. Il giudice ha inoltre richiesto mandati di perquisizione, analisi peritali e il congelamento generale dei beni degli indagati, tra cui decine di società, immobili e veicoli.