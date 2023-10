Al Thani molla il progetto United, Zilliacus: "Compriamo l'Inter insieme"

INDIZIO SOCIAL

L'uomo d'affari finlandese invita sui social lo sceicco a investire con lui sul club nerazzurro

© Getty Images Dopo mesi di lunghe trattative e tira e molla con la famiglia Glazer, Jassim Bin Hamad Al Thani molla ufficialmente la corsa al Machester United e su Twitter spunta un clamoroso indizio su quello che potrebbe essere il suo prossimo obiettivo nel mondo del calcio. Thomas Zilliacus, uomo d'affari finlandese che da mesi strizza l'occhio all'Inter, ha rivolto infatti un appello diretto allo sceicco per invitarlo a seguirlo nel suo progetto. "Sono felice di vedere che sei giunto alla stessa conclusione a cui sono arrivato io qualche mese fa - ha scritto -. Adesso uniamo le forze e acquistiamo un top club italiano e rendiamolo il migliore del mondo!".

Appello social che lascia poco spazio all'immaginazione e apre nuovi scenari per il futuro dell'Inter. Se Jassim Bin Hamad Al Thani dovesse infatti seguire il consiglio di Zilliacus e interessarsi alla questione nerazzurra, nel giro di poco tempo la famiglia Zhang potrebbe avere un interlocutore di grandissimo rilievo per intavolare una trattativa concreta per la cessione del club.

Per l'acquisto dello United, Al Thani era arrivato a offrire fino a 5 miliardi di sterline senza debiti bancari. Cifra rifiutata dai Glazer, ma che a Milano potrebbe bastare eccome per mettere le mani sull'Inter e trasformare la società nerazzurra in un colosso del calcio europeo con un budget faraonico. Tutto a patto che davvero esista questo interesse per il calcio italiano da parte dello sceicco. Finora, infatti, non si registrano segnali ufficiali dal Qatar in questo senso.