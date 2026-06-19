Falsa notizia sulla morte del padre di Messi in diretta tv, la conduttrice in lacrime si dimette
Una tv argentina annuncia la morte di Jorge Messi e si scatena il caos, prima il comunicato della famiglia poi l'intervento del presidente Milei: "Chi attacca Messi attacca tutto il Paese"
Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei Mondiali 2026. Durante la messa in onda di venerdì 17 giugno del seguitissimo programma El Show del Verano su Luzu TV – emittente con un enorme seguito digitale su YouTube e Twitch – la nota conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale di redazione.
L'annuncio shock e il gelo in studio
Il caos è scoppiato improvvisamente quando Peña, 51 anni, nota per il suo stile diretto e senza filtri, ha interrotto la trasmissione a causa di un'informazione ricevuta in cuffia: "Non vorrei darvi brutte notizie, ma il padre di Messi è appena morto".
Mentre in studio calava il gelo e gli opinionisti chiedevano dettagli sull'accaduto, la regia ha iniziato a ipotizzare i futuri scenari sportivi, commentando che il calciatore avrebbe dovuto abbandonare il ritiro dell'Argentina nel bel mezzo della competizione iridata.
Poco dopo, accortasi del trambusto e della totale mancanza di riscontri ufficiali, la conduttrice ha interrotto nuovamente il flusso del programma chiedendo spiegazioni alla propria troupe. Un produttore ha preso il microfono ammettendo l'errore in diretta: "Me l'hanno lanciato qui, non stavo guardando". A quel punto Peña ha tentato di minimizzare l'accaduto parlando della difficoltà di distinguere il vero dal falso nell'era della comunicazione digitale, prima che la trasmissione venisse definitivamente interrotta.
La furia della famiglia Messi
La smentita è arrivata direttamente dall'entourage del capitano albiceleste. Jorge Messi, affetto da una grave patologia al colon (motivo per cui il figlio Leo era scoppiato in lacrime dopo il match contro l'Algeria), si trova attualmente sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un'evoluzione favorevole del quadro clinico.
La famiglia ha rilasciato un duro comunicato per frenare le speculazioni: "La famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare. Chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona non dovrebbe essere oggetto di irresponsabile interesse mediatico".
Le lacrime in diretta, le scuse e il licenziamento
Nelle 24 ore successive l'emittente Luzu TV ha rimosso da YouTube l'intera puntata incriminata e cancellato ogni clip o reel dai propri profili social. Subito dopo, Florencia Peña è intervenuta prima su X e poi nuovamente in diretta video, scoppiando in lacrime e annunciando le sue dimissioni definitive dal programma: "Mi vergogno profondamente di essere stata il veicolo di questo dolore. Questa falsa informazione mi è stata fornita durante la diretta come verificata dalla produzione e io ho avuto fiducia. Tuttavia, mi assumo la responsabilità dell'errore ed è per questo che ho deciso di farmi da parte".
La conduttrice ha inoltre contattato privatamente la madre di Messi, Celia Cuccittini, per porgere le proprie scuse, che sono state accettate. Dal canto suo, la direzione di Luzu TV ha diffuso una nota ufficiale di "profondo rammarico", definendo l'accaduto "inaccettabile" e annunciando l'immediata interruzione del rapporto lavorativo con tutto il personale di redazione coinvolto nel passaggio della notizia.
Il caso diventa politico: l'attacco di Javier Milei
La vicenda ha superato i confini dell'intrattenimento televisivo per diventare un vero e proprio caso politico. Data l'estrema sensibilità del Paese attorno alla figura del proprio capitano, è intervenuto direttamente il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei. Il capo di Stato ha espresso parole durissime sui social network contro la conduttrice, definendola una "pettegola meschina" e blindando il calciatore con una dichiarazione perentoria: "Chi attacca Messi attacca tutto il Paese".