Falsa notizia sulla morte del padre di Messi in diretta tv, la conduttrice in lacrime si dimette

Nelle 24 ore successive l'emittente Luzu TV ha rimosso da YouTube l'intera puntata incriminata e cancellato ogni clip o reel dai propri profili social. Subito dopo, Florencia Peña è intervenuta prima su X e poi nuovamente in diretta video, scoppiando in lacrime e annunciando le sue dimissioni definitive dal programma: "Mi vergogno profondamente di essere stata il veicolo di questo dolore. Questa falsa informazione mi è stata fornita durante la diretta come verificata dalla produzione e io ho avuto fiducia. Tuttavia, mi assumo la responsabilità dell'errore ed è per questo che ho deciso di farmi da parte".