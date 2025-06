Cinzia Zanotti, tutti i motivi del "No" a Brescia: "Tempi troppo stretti"

Giornale di Brescia, Corriere della Sera (ed. Brescia) e Gazzetta dello Sport riportano le ragioni del "No" di Zanotti: "Sono due mondi diversi: in quello maschile non ho mai lavorato, per una questione di tempistica ho preferito declinare. Ho detto di no per i tempi un po' stretti: c'è da fare la squadra velocemente. Si tratta di un "No" per quest'anno, può essere che ci sia invece una risposta diversa in futuro. Non sentivo la necessità di accettare solo per dimostrare qualcosa. Non mi aspettavo tutta questa attenzione, ma poi ho realizzato che una donna alla guida di una squadra maschile di vertice non si era mai vista, sarebbe stata una cosa storica. Probabilmente in Europa sarei stata la prima".