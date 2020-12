NBA, Becky Hammon prima donna coach della storia

SPURS-LAKERS

Nell'ultimo giorno di un anno già ricco di soddisfazioni per lo sport al femminile, Becky Hammon è diventata la prima donna a guidare una squadra in una partita di NBA. È accaduto dopo l'espulsione di Gregg Popovich, allenatore dei San Antonio Spurs, durante l'incontro vinto in Texas dai Los Angeles Lekers 107-121 (gara in cui LeBron James ha toccato le 1000 partite consecutive con 10 o più punti segnati a referto nel giorno del suo 36esimo compleanno).

Complice l'espulsione di Popovich nel secondo quarto, per proteste dopo un fallo non assegnato agli Spurs, la vice Hammon ha preso la guida del team ed è entrata nella storia come la prima donna head coach della Lega: "Ovviamente è un fatto molto importante. Un momento notevole. Provo a non pensare al grande significato di questo momento perché è davvero travolgente" ha detto Hammon, che si è unita agli Spurs nel 2014. L'ex star della WNBA, prima donna ad entrare a far parte dello staff di allenatori NBA, ha assicurato che non sapeva che avrebbe preso il comando se Popovich fosse stato espulso, fino a quando non l'ha indicata e le ha detto: "Tocca a te".

Al termine della gara, anche coach Frank Vogel ha speso parole molto belle nei suoi confronti: “Se lo merita. È competente, intelligente e i ragazzi hanno un profondo rispetto per lei. Un giorno sarà un grande coach”.

