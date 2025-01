Marco Comellini, ecco chi è l'uomo nuovo della Virtus Bologna

"Sono entusiasta, sono bolognese e tifo Virtus da 56 anni. Ho esperienza trentennale nel marketing, e collaboro col dottor Zanetti da tanti anni. Credo molto in un ambiente sereno e motivante sul lavoro. Lavoreremo insieme nella stessa direzione": le poche frasi pronunciate durante la conferenza stampa, stando alle indicazioni fornite dallo stesso Zanetti, saranno le ultime che si sentiranno per bocca di Comellini stesso. Non spetteranno a lui nemmeno le relazioni con Eurolega e LBA, affidate a Paolo Ronci. Una figura che agirà più nell'ombra e nel silenzio, ma fondamentale per garantire la stabilità del progetto Virtus Segafredo Bologna.