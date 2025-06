Europeo femminile, Zandalasini: "Aspettavamo la medaglia da anni"

L'MVP del torneo delle azzurre, protagonista anche nella finale per il 3° posto contro la Francia (20 punti), ha commentato alla RAI la vittoria dell'Italia sulla Francia ad Atene: "Non so cosa dire. Aspettavamo la medaglia da non so quanti anni. Nessuno ci avrebbe mai creduto un mese fa che saremmo finite con questa al collo, ma questo gruppo è semplicemente straordinario. La Francia a 54 punti? Ce l'abbiamo fatta, dalla difesa all'attacco siamo state tutte unite. Sempre. Puoi farmi tutte le domande che vuoi ma io non so cosa dire".