NBA Draft, Cooper Flagg la prima scelta di Dallas. Torna un cinese nella lega

Poche sorprese anche tra la seconda e la settima scelta, a cominciare dai San Antonio Spurs che hanno puntato su Dylan Harper. Guardia versatile in grado di guidare da subito un attacco NBA, Harper dovrà dividere minuti e responsabilità con De’Aaron Fox e Stephon Castle, anche se non è da escludere una trade per Castle. Spurs che con un Wembanyama in forma possono seriamente puntare a tornare ai Play-off dove mancano dai 2019. Philadelphia poteva scambiare la terza scelta assoluta per ottenere un giocatore pronto subito, ma i Sixers hanno deciso di puntare con forza su VJ Edgecombe. La guardia di Baylor entra perfettamente nelle rotazioni di Philly, creando un gruppo di guardie con Tyrese Maxey e Jared McCain dal futuro assicurato. Tutto, in casa Sixers, dipenderà dalle condizioni fisiche di Joel Embiid e Paul George, ma in una Eastern Conference martoriata dagli infortuni Philadelphia può essere una mina vagante in chiave Play-off. Kon Knueppel è la quarta scelta degli Charlotte Hornets, il giocatore più solido e di sistema di questa “rookie class” che può completare al meglio un roster giovane e di qualità costruito intorno a LaMelo Ball e Brandon Miller. La scommessa Ace Bailey va agli Utah Jazz, che sono alla disperata ricerca di un nuovo uomo franchigia e il talento in uscita da Rutgers University è forse il prospetto più intrigante di questo Draft. Un “hit or miss” che sembrava orientato verso Washington, che con la sesta scelta ha accolto nella Capitale Tre Johnson, guardia dall’enorme talento offensivo in uscita da Texas.