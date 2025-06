Insieme al duo belga Alleman-Meesseman (MVP del torneo per la 2° edizione consecutiva) e alla coppia spagnola Torrens-Carrera, Cecilia Zandalasini completa l'Eurobasket Women 2025 Tissot All-Star 5: per la #9 azzurra un torneo da 16.8 punti (48.1% da 3), 6 rimbalzi, 3 assist, 1.5 palle rubate e 0.5 stoppate di media in 32' di utilizzo di media.