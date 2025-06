Eurobasket femminile, è bronzo Italia: Francia sconfitta 69-54

Come nell'edizione 1974 ospitata in casa, l'Italia è bronzo a Eurobasket femminile: al Peace and Friendship Stadium di Atene, le azzurre del CT Capobianco conducono per tutta la gara contro la favoritissima Francia - 3° nel ranking mondiale FIBA e 1° in quello europeo ai nastri di partenza del torneo - e conquistano il 3° posto (la finale per l'oro, Belgio-Spagna, inizierà alle 19.30 italiane). A meno di 48 ore dall'amarissima sconfitta in semifinale, l'Italbasket è trascinata dai 15 punti di Cecilia Zandalasini e dal 5/7 da 3 di squadra (1/11 per la Francia!) nei primi 2 quarti: la sgasata di Verona a inizio ripresa porta il primo vantaggio azzurro in doppia cifra (36-46), ma come col Belgio è il 3° quarto quello in cui l'attacco dell'Italia subisce di più la fisicità della difesa avversaria (quasi 4' senza segnare!). Le triple di Toure puniscono la difesa a zona disegnata da Capobianco, ma l'ultimo parziale si conferma il regno di Martina Fassina: dopo il 17-2 propiziato in semifinale, la classe '99 sblocca l'Italia e mantiene altissima l'asticella dell'intensità in difesa. In attacco ci pensa ancora Zandalasini: le azzurre tornano sul +11 (52-63 al 36') e poi dilagano, con Cubaj rientrata nei possessi finali dopo un infortunio al ginocchio patito nel 3° quarto. MVP della gara è Zandalasini: 20 punti (6/12 dal campo), 2 rimbalzi, 3 assist e 3 palle rubate.