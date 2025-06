Europeo femminile, Capobianco: "Successo incredibile, gioia immensa"

Il CT dell'Italia, tornata di bronzo a un Eurobasket a 30 anni dall'ultima volta, ha commentato così il 69-54 con cui le azzurre hanno sconfitto la Francia ad Atene: "Dedico questa vittoria a Gaetano Laguardia e a Giustino Altobelli, due figure fondamentali per me e che ora sicuramente stanno gioendo da qualche parte. È un successo incredibile ed è tutto delle giocatrici che hanno creduto nel nostro lavoro dal primo giorno di raduno, senza abbassare mai la guardia. Raggiunta la semifinale ho chiesto alla squadra se fossero appagate o se volessero andare fino in fondo. Non mi hanno neanche fatto finire la frase. È una gioia immensa, che condivido con tutta la struttura federale che ci ha messo nelle condizioni migliori".