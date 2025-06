Eurobasket F, Spagna-Belgio 65-67: ancora Delaere decisiva per l'oro

La finalissima del Peace and Friendship Stadium di Atene incorona le iberiche/belghe come vincitrici di EuroBasket 2025. La Spagna conduce per la grandissima maggioranza della gara, tocca il +12 nella seconda metà dell'ultimo quarto (65-53) ma il trio Allemand-Linskens-Meesseman riporta le ragazze del CT Thimbault a contatto. Avanti di 1 con pochi secondi sul cronometro, è Mariona Ortiz a sbagliare la misura del passaggio e consegnare a Delaere il più facile dei contropiedi per il sorpasso. Carrera commette infrazione di passi, Vanloo realizza il libero decisivo: le Belgian Cats ripetono l'impresa di Lubiana 2023, rimontando le iberiche in finale e confermandosi campionesse d'Europa. MVP dell'incontro Emma Meesseman: 16 punti, 11 rimbalzi, 7 assist e 5 palle rubate per la 32enne del Fenerbahce.