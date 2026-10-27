WNBA Finals, colpo Valkyries in Gara-5: Cecilia Zandalasini protagonista con 12 punti contro Atlanta

Seconda vittoria consecutiva per Golden State che in Gara-5 delle WNBA Finals batte Atlanta 64-55. La trentenne azzurra Cecilia Zandalasini protagonista in uscita dalla panchina con 12 punti. La partita è stata caratterizzata, ancora una volta, da punteggi bassi e difese arcigne che hanno arginato lo spettacolo in campo. Nonostante ciò, si tratta comunque delle finali WNBA più viste di sempre. Gli attacchi dunque continuano a faticare, lo dimostra anche il 25-22 dell’intervallo tra il secondo e terzo quarto, record (in negativo) alle Finals. Le Valkyries sono a un passo dal laurearsi campioni del mondo, alle Dream servirà un'ulteriore d'orgoglio giovedì alle 17.30 (ore italiane) per provare a forzare un'insperata Gara-7.