WNBA Finals, colpo Valkyries in Gara-5: Cecilia Zandalasini protagonista con 12 punti contro Atlanta

27 Ott 2026 - 11:53
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Sulla destra, Cecilia Zandalasini in canotta Valkyries © Getty Images

Sulla destra, Cecilia Zandalasini in canotta Valkyries © Getty Images

Seconda vittoria consecutiva per Golden State che in Gara-5 delle WNBA Finals batte Atlanta 64-55. La trentenne azzurra Cecilia Zandalasini protagonista in uscita dalla panchina con 12 punti. La partita è stata caratterizzata, ancora una volta, da punteggi bassi e difese arcigne che hanno arginato lo spettacolo in campo. Nonostante ciò, si tratta comunque delle finali WNBA più viste di sempre. Gli attacchi dunque continuano a faticare, lo dimostra anche il 25-22 dell’intervallo tra il secondo e terzo quarto, record (in negativo) alle Finals. Le Valkyries sono a un passo dal laurearsi campioni del mondo, alle Dream servirà un'ulteriore d'orgoglio giovedì alle 17.30 (ore italiane) per provare a forzare un'insperata Gara-7.

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