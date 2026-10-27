Nba, Edwards e Antetokounmpo dominano, ma Minnesota e Miami vanno ko

Davanti al proprio pubblico, i Cavs hanno potuto contare su Donovan Mitchell (26 punti) e James Harden (19 punti, 4 rimbalzi, 9 assist) per conquistare la seconda vittoria in tre partite. I Timberwolves hanno condotto per gran parte dell'incontro, arrivando a +15 prima dell'intervallo. Edwards, la cui presenza era in dubbio a causa di un infortunio al ginocchio, è sceso regolarmente in campo, accendendo subito la partita con 11 punti nel primo quarto. I Timberwolves non sono però riusciti a impedire ai Cavaliers di riagganciarli nel terzo periodo, per poi sotto di sette nell'ultimo quarto. A 10 secondi dalla sirena, Harden ha realizzato il canestro del pareggio (113-113), per poi stoppare Edwards, che sembrava lanciato verso la vittoria per Minnesota. Il tempo supplementare ha sorriso a Cleveland.