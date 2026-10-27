Nba, Edwards e Antetokounmpo dominano, ma Minnesota e Miami vanno ko

27 Ott 2026 - 10:08
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Cleveland ha interrotto l'imbattibilità di Minnesota in questo avvio di stagione NBA, imponendosi ai supplementari (127-125), nonostante i 47 punti messi a segno da Anthony Edwards.

Davanti al proprio pubblico, i Cavs hanno potuto contare su Donovan Mitchell (26 punti) e James Harden (19 punti, 4 rimbalzi, 9 assist) per conquistare la seconda vittoria in tre partite. I Timberwolves hanno condotto per gran parte dell'incontro, arrivando a +15 prima dell'intervallo. Edwards, la cui presenza era in dubbio a causa di un infortunio al ginocchio, è sceso regolarmente in campo, accendendo subito la partita con 11 punti nel primo quarto. I Timberwolves non sono però riusciti a impedire ai Cavaliers di riagganciarli nel terzo periodo, per poi sotto di sette nell'ultimo quarto. A 10 secondi dalla sirena, Harden ha realizzato il canestro del pareggio (113-113), per poi stoppare Edwards, che sembrava lanciato verso la vittoria per Minnesota. Il tempo supplementare ha sorriso a Cleveland.

Gli Oklahoma City Thunder restano invece senza sconfitte centrando la quarta vittoria, ottenuta con grande tenacia in casa contro i Phoenix Suns (125-114). Ajay Mitchell si è distinto tra le fila dei Thunder mettendo a referto 30 punti - suo record personale - ben supportato da Shai Gilgeous-Alexander (26 punti). Anche gli Houston Rockets restano imbattuti dopo quattro gare, grazie al successo casalingo per 120-110 contro gli Atlanta Hawks. Quarto successo per i Memphis Grizzlies, che si sono imposti (110-105) sul campo degli Utah Jazz.

A Miami, Giannis Antetokounmpo ha messo a referto la sua prima tripla doppia stagionale (29 punti, 14 rimbalzi, 11 assist), ma non è riuscito a evitare agli Heat la quarta sconfitta in altrettante partite, questa volta contro i Dallas Mavericks (113-109). La franchigia texana è stata trascinata ancora una volta dalla sua giovane stella, Cooper Flagg, autore di 29 punti, 11 assist, sei rimbalzi e 5 palle recuperate. I Golden State Warriors hanno ottenuto la loro prima vittoria imponendosi a Denver (134-114), soprattutto grazie ai 24 punti di Stephen Curry (8 su 8 al tiro). 

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