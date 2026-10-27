Tennis, Lo Russo sulle Atp Finals: "Sempre più una festa dello sport"

"Siamo alla vigilia di una grandissima edizione delle Atp Finals. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per ottimizzare, imparando dagli anni prima, questo tipo di esperienza. La grande forza che abbiamo avuto come Torino, che ci ha permesso anche di tenere le Atp anche quest'anno e nel 2027 e, come ho sempre detto e continuo a ribadire, lavoriamo per tenerle fino al 2030, è stata proprio la capacità della città di far diventare questo un evento della città: non solo esclusivamente le partite di tennis, che sono certamente importantissime, ma in generale una grande festa dello sport".